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الجيش اللبناني يضبط سيارة مفخخة في “عرسال”

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الجيش اللبناني يضبط سيارة مفخخة في “عرسال” الجيش اللبناني يضبط سيارة مفخخة في “عرسال”

ارشيفية

أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط في وقت متأخر من يوم الاثنين 31 مارس سيارة مفخخة في جرود عرسال قرب الحدود السورية في شرق لبنان. ويأتي ضبط السيارة بعد يومين من اعتداء انتحاري أودى بحياة ثلاثة جنود في المنطقة نفسها.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش فرض طوقا أمنيا حول المكان الذي تم العثور فيه على السيارة في وادي حميد بجرود عرسال، وأرسل خبراء لتفكيك العبوة التي بداخلها. هذا وقال مصدر أمني لوكالة “أ.ف.ب” إن السائق نزل من السيارة وفر هاربا قبيل وصوله الى حاجز الجيش في وادي حميد في محيط عرسال.

وضبطت السيارة في المنطقة نفسها التي قضى فيها السبت ثلاثة جنود لبنانيين جراء اعتداء نفذه انتحاري بتفجير السيارة التي كان يقودها قرب حاجز عسكري بحسب ما ذكرت وكالة “روسيا اليوم”.

وأعلنت مجموعة “لواء أحرار السنة – بعلبك” عبر تويتر مسؤوليتها عن هذا الاعتداء.

 

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