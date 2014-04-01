السفارة الأمريكية تنفي التحفظ على طائرات أباتشي مصرية تم إرسالها لواشنطن للصيانة

قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة الأمريكية لا تزال تتحفظ على إرسال طائرات أباتشي جديدة إلى مصر كجزء من المراجعة التي تجريها الحكومة الأمريكية لمساعداتها لمصر.

سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، أكدت عدم صحة التقارير التي تم تداولها وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا حول منع الحكومة إعادة عدد من طائرات الأباتشي المملوكة للقوات المسلحة المصرية والتي سبق إرسالها إلى الولايات المتحدة لإجراء أعمال الصيانة عليها.

وتابعت السفارة خلال بيان لها أن هناك طائرة هليكوبتر واحدة فقط تم إرسالها للولايات المتحدة لتحديثها وقد تم إستكمال عملية التحديث وهي جاهزة الآن لإعادتها إلى مصر في أي وقت.