مقتل شرطيين في هجوم بجنوب اليمن

أفاد مصدر أمني يمني ان عنصرين من الشرطة قتلا واصيب اخر بجروح مساء الاثنين في هجوم نفذه مسلحان في مدينة الضالع الجنوبية.

وذكر المصدر لوكالة فرانس برس ان “مسلحين مجهولين كانا على متن دراجة نارية اطلقا النار من سلاح كلاشنيكوف باتجاه بوابة مقر شرطة الضالع مما ادى الى مقتل اثنين من الحراس وإصابة ثالث”.

واشار المصدر الى ان المهاجمين تمكنا من الفرار الى جهة غير معلومة.

وتعد مدينة الضالع معقل التيار المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن.

الا ان العشرات من الهجمات التي نفذت بهذه الطريقة لاسيما في جنوب اليمن، نسبت الى تنظيم القاعدة.