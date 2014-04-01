رئيس جامعة القناة يكرم المشاركين في القافلة الطبية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

نظمت جامعة القناة احتفالية لتكريم الأطباء والمشاركين فى القافلة الطبية العائدة من حلايب وشلاتين بعد مشاركتهم فى علاج نحو 1230 حاالة مرضية فى جنوب مصر وقد نبعت الفكرة من الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة والدكتور كمال جاد شاروبيم بحس وطنى واهمية انطلاق الجامعة لتقديم خدماتها الى منطقة حلايب وشلاتين وابو رماد وتقديم خدمات طبية وعلاجية لاهالى المنطقة وانطلقت تالقافلة من 15 – 30 مارس وقدمت العلاج فى تخصصات العظام والاطفال والصدر والباطنة والرمد والنساء والتوليد والاسنان .

وخلال الاحتفالية نقل الدكتور كمال شاروبيم تحيات رئيس الجامعة الدكتور محمد محمدين لجميع المشاركين مؤكدا على تقدير الجامعة للعمل البطولى الذى قدمه الاطباء فى تلك المناطق النائية لاهالينا وان الجامعة وصلها خطابات شكر من المسئولين بهذه المناطق على ما قدمته القافلة راجين تكرارها وقال د كمال انه تمت مخاطبة وزارة التعليم العالى بضرورة تنظيم مثل هذه القوافل بمعرفة جميع الجامعات المصرية لتكون على مدار العام وليس اسبوع واحد فقط لتعم الفائدة وتواجد الخدمة الطبية طوال الوقت .. واستمع د كمال شاروبيم من المشاركين عن الايجابيات والسلبيات وما يجب فعله فى القوافل القادمة .

واستعرض المهندس عامر محمد احمد مدير ادارة تخطيط البرامج ومسئول القافلة ما تم انجازة من القافلة واكد انه تم علاج 111 حالة طب اسنان و1125 طب بشرى وفى مدينة شلاتين 545 حالة ومدينة حلايب 151 وفى قرية ابو رماد 540 حالة .

كما قدم المهندس ابراهيم عبد الرحمن مدير عام الاعلام فيلما وثائقيا يسجل تحركات القافلة منذ انطلاقها من رحاب الجامعة وعملها حتى العودة ,, عقب ذلك قام د كمال شاروبيم بتقديم شهادات التقدير والتميز للمشاركين فى فعاليات القافلة وهم : الاطباء محمد احمد عبد الستار – نساء وتوليد – احمد ابراهيم الشبراوى – طب اسرة – خالد رجب السيد – جلدية – محمد عبد الرؤف رفاعى – اطفال – احمد امية عبد العزيز – باطنة – مالك احمد محمد – جراحة – عمرو رمضان السيوفى – عظام – حسن السيد محمد – اسنان – احمد عبد الوهاب محمود – صيدلى – محمد يحى كامل – صيدلى – ملكة نبيل السعيد فنى تمريض اول.

كما تم تكريم الفريق الادارى وهم م . عامر محمد احمد مدير ادارة تخيط البرامج – ابراهيم محمد ادم – حازم طه صالح – شعيب عيد امين – احمد محمد حسين – مصطفى حب الله سكر – احمد على احمد على ( اعلامى بادارة الاعلام ) ابراهيم صبح السيد – احمد مهدى مهدى – على القرشى عبد العاطى .

كما تم تكريم فريق الاعداد والتجهيز وهم : م . جمال سلامة مدير عام مشروعات البيئة – م . ابراهيم عبد الرحمن مدير عام الاعلام – وفاء امام احمد رئيس قسم المتابعة – محسن ابو العلا ابراهيم – رئيس قسم تخطيط البرامج – خالد ابراهيم عبد المجيد – اخصائى شئون مالية – شريف جودة اخصائى اجتماعى – حنان عبد المقصود منسق طب بشرى – سمية شحاتة السيد – منسق الصيدلة – عبد الغنى طلبة لبيب .