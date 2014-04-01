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مطالبات بتعيين مجلس مؤقت لنادى الفيوم بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية

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مطالبات بتعيين مجلس مؤقت لنادى الفيوم بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية مطالبات بتعيين مجلس مؤقت لنادى الفيوم بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية

طالب الكابتن ربيع رمضان عبد الله ، المرشح السابق لمنصب  نائب رئيس نادى الفيوم ، والفائز بالتزكية بتعيين مجلس مؤقت لرئاسة النادى  فى مذكره أرسلها إلى الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، والدكتور عاصم مرسى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

أكد فيها أن الجمعية العمومية لنادى الفيوم عقدت يوم 10 مارس ، وتأجلت إلى 13 مارس ، لعدم إكتمال النصاب القانونى ، حيث كان الهدف الرئيسى لإنعقاد الجمعية العمومية ، إنتخاب مجلس إدارة للنادى طبقا للنظام الأساسى للأندية الرياضية ، وأن عدم إكتمال الجمعية العمومية يتطلب تعيين مجلس مؤقت لمدة عام على أن يتم فى نهايته  الدعوة لإجراء جمعية عمومية للنادى ، الى جانب ضم المجلس المؤقت ربيع رمضان عبد الله رئيسا ، والمستشار محمود أحمد عبد التواب نائبا للرئيس ، وعبد الباسط عبد الباسط أحمد أمينا للصندوق ، والأعضاء فوق السن الدكتور حسام السقا وعلى أبو النور الجارحى ، ومحمود الهوارى ، وعماد سعد حموده ، وعنتر أحمد جاد وتحت السن محمد فهمى حلمى ، ومحمد أحمد طلعت ، ومارجريت كمال عبد السيد.

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