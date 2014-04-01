صيادو الفيوم يشتكون من ظهور “القناديل” ببحيرة قارون

اشتكى الصيادون العاملون فى بحيرة قارون بالفيوم ، من ظهور “القناديل” خلال الأيام الماضية ولأول مرة فى تاريخ البحيرة ، مؤكدين أنها تتسبب فى عرقلة الصيد وتوقف عمليات “جر” الشباك أثناء الصيد ، مما اضطرهم إلى تفريغ الشباك مما تحمله من أسماك حتى يستطيعوا إنقاذ هذه الشباك من براثن “القناديل” ، والتى أكدوا أن إنتشارها فى مياة البحيرة تسبب فى هجر الكثير من الصيادين للبحيرة ، وتوجهوا إلى العمل فى بحيرة ناصر بأسوان .

وأضافوا أنها وصلت للبحيرة مع الزريعة التى يتم نقلها إلى بحيرة قارون من البحيرات فى شمال مصر والبحر المتوسط .

وعلى العكس تماما أكد صلاح نادى ، رئيس منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم ، أن “القناديل” صديقة البيئة ومفيدة جدا للبحيرة سواء فى أنها تتغذى على الطحالب مما يؤدى إلى تنقية المياه ، التى تغير لونها إلى الأحسن مع ظهور “القناديل” خلال الأيام الماضية ، بالإضافة إلى أن “القنديل” يشبه فى الحجم ملعقة “جيلى” وهو لا يتعلق إلا بالشباك المخالفة فقط مثل “الهبلة” وهو نوع من الشباك ذات الفتحات الضيقة التى يصطاد بها الأسماك الصغيرة قبل نموها والزريعة ولا تؤثر مطلقا على الصيادين الذين يعملون بشباك قانونية .

وأضاف “نادى” أن ” القناديل ” تظهر وتنشط فى البيئة الملوثة ، ولذلك كانت بداية ظهورها بالقرب من مصب مصرف البطس فى بحيرة قارون ، بما يحمله من ملوثات صرف زراعى وصحى ثم إنتشرت فى أنحاء البحيرة خلال الفترة الماضية .

ومن جانبه ، نفى تماما وصول “القناديل” مع الزريعة التى يتم جلبها للبحيرة ، قائلا ” إننا نقوم بنقل الزريعة إلى بحيرة قارون منذ عام 1984 ولم تظهر سوى فى هذه الفترة ” .

وتابع قمنا بالحصول على عينات من “القناديل” ومياة البحيرة وأرسلناها للمعامل فى هيئة تنمية الثروة السمكية لتحليلها ، مؤكدا أن وجود هذه ” القناديل” فى البحيرة ساهم فى إختفاء الطحالب من المياه خاصة أنها تتغذى عليها وأنه لا ضرر إطلاقا من وجود “القناديل ” فى بحيرة قارون .