الكرسي الساخن أحد طرق التعليم في مدارس التربية النموذجية

تحرص مدارس التربية النموذجية على الإعداد والتأهيل الجيد لطلابها والتطوير الدائم والمستمر ليكونوا مسلحين بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لمستقبل مشرق وفي هذا السياق أقامت المرحلة الابتدائية العليا بنين بمجمع الريان درساً نموذجياً لطلاب الصف السادس في مادة الفقه والسلوك الذي كان عنوان درسه (أحكام الصيام) استخدم المعلم في الحصة استراتيجيات التدريس الحديثة: (تعلم الأقران، والتعلم باللعب، إلى جانب إستراتيجية الحوار والمناقشة) قدمه الأستاذ ممدوح طراد مستخدما عناصر الابتكار والتجديد عبر طريقة (الكرسي الساخن) والتي يقوم فيها الطلاب بمناقشة أحد زملائهم على غرار البرامج التليفزيونية شهد الدرس تفاعلاً لافتاً من الطلاب والتوصل إلى معلومات الدرس القيمة بطريقة محببة إليهم والوصول بهم إلى أعلى درجة من الاستفادة العلمية. حضر الدرس الأستاذ ياسر داخلي وكيل المرحلة، والأستاذ إسماعيل شوربجي رئيس قسم التربية الإسلامية ومعلمو التربية الإسلامية.

وتعتمد مدارس التربية النموذجية أحدث طرق التدريس التي تجعل من التعلم متعة والبعد عن الرتابة والتعليم التقليدي الممل ويعتبر الكرسي الساخن أحد هذه الطرق التي تجذب انتباه الطلاب وترسخ المعلومات في أذهانهم ويصل المعلم لمبتغاه في إيصال المعلومة وثباتها في ذهن

الطالب، وتعتبر هذه البرامج إحدى ثمار الدورات السنوية لتدريب وتطوير المعلمين قبل بداية كل عام بشكل دوري والمعتمدة في المدارس والتي يشرف عليها خبراء متخصصون في مجال التربية والتعليم من جنسيات مختلفة (أمريكا، أوروبا، أستراليا) وكذلك بعض الخبراء العرب والتي من خلالها يتم رفع كفاءة المعلمين سواء في مخزون المعلومات كل في تخصصه وكذلك مهارات التدريس وأفضل طرق التواصل بين المعلم والطالب وإيصال المعلومة بسهولة وطريقة محببة للنفس تجمع بين الفائدة والمعلومة والمتعة.