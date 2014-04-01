الفوزان: تعيين الأمير مقرن تنظيم حكيم لشؤون الحكم وضمان للاستقرار والأمن

أكد رجل الأعمال الشيخ حمد بن محمد الفوزان ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله يسعيان دائماً إلى كل ما فيه خير وأمن هذه البلاد وأهلها وإن الأمر الملكي الكريم الذي صدر بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد يدل على الحكمة والحنكة وبصر بالأمور.

وقال: لدى خادم الحرمين الشريفين وقدرته السياسية في كل المواقف وخصوصاً في استقرار الوطن وبقاء كيانه ومكانته عالياً شامخاً حيث يرسم الخطط الواضحة لمستقبل هذا الوطن في قراراته الحكيمة.

وأشار إلى أن تعيين سمو الأمير مقرن ولياً لولي العهد يدل على ما تتمتع به قيادتنا الحكيمة في تدعيم الاستقرار والامن الذي تعيشه المملكة حيث أثبتت قدرتها على التعامل مع الأحوال في كل الظروف والمتغيرات على كافة المستويات بما يعزز أمن المملكة وتأمين مستقبلها لكل ما من شأنه المحافظة على هذا الوطن وأهله حتى أصبحت المملكة بفضل الله مضرب المثل في الأمن والاستقرار ورغد العيش وقوة التلاحم والتماسك بين الراعي والرعية.

وأوضح الفوزان أن المملكة قيادة وشعبا تنطلق في كل ذلك من مصادر الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة وتستضيء بنورها في كل شؤون الحياة ولاتزال معتصمة بنور الوحيين مما جعلها تعيش هذا الأمن الوافر والاستقرار التام وهو وعد من الله لمن تمسك وعمل بالكتاب والسنة وسار على منهج السلف الصالح في العمل بها.

وبين أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز نال هذا الشرف العظيم من لدن خادم الحرمين الشريفين لأنه جدير بما يتمتع به سموه من الخبرة السياسية والكفاءة العملية والقدرة على الإدارة وتأهيل متكامل في منظومة القيادة حيث كانت حياته حافلة بكل المعاني والقيم الإدارية.

وختم الفوزان حديثه بتقديم التهاني لسموه على هذا الاختيار الذي جاء في محله ووقته ومتمنياً لسموه التوفيق والسداد ومزيداً من العطاء والتقدم في خدمه الدين ثم المليك والوطن.