مدارس التربية النموذجية تفوز في بطولة الروبوت VEX العلمية

فاز فريق المرحلة الثانوية لمدارس التربية النموذجية- الريان ضمن أفضل ثلاث فرق بالرياض في مسابقة بطولة الرياض للروبوت VEX وتأهل للمنافسة على مستوى المملكة وتمثيل منطقة الرياض في ذات المسابقة بالمدينة المنورة حيث سيمثل الفائز المملكة في بطولة العالم للروبوت VEX التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية و قام بتكريم المدرب والطلاب الفائزين رئيس قسم النشاط العلمي بالوزارة الدكتور أنور أبوعباة في حفل أقامته إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض قسم النشاط العلمي سلمت فيه الدروع والشهادات التقديرية. الجدير بالذكر أن فريق الروبوت بالمرحلة خاض منافسات قوية ومثيرة مع فرق متمرسة في هذا المجال وأقصوا فرقاً كانت فائزة بالمراكز الأولى على مستوى المملكة في العام الماضي وبدورهم عبر الطلاب الفائزون عن سعادتهم بهذا الانجاز العلمي وشكرهم لإدارة المدارس ممثلة بمدير المرحلة الأستاذ ابراهيم الصغير وجميع المعلمين لدعمهم المادي والمعنوي غير المحدود في هذه المسابقة والذي كان بعد توفيق الله أحد أهم أسباب نجاحنا ونعدهم بإذن الله أن نجتهد للفوز على مستوى المملكة وكذلك العودة بمركز متقدم في بطولة العالم للروبوت VEX وتطوير اختراعنا في الفترة القادمة وتجاوز بعض السلبيات بمساعدة مشرف النادي العلمي ورئيس قسم العلوم بالمرحلة الأستاذ طارق خليل المشرف المباشر على فريقنا.

جدير بالذكر أن الأستاذ طارق حاصل على دورات تدريبية من إدارة تعليم الرياض كمدرب روبوت VEX والطلاب المشاركين في فريق المدارس للروبوت الفائز بالمسابقة هم: عبدالرحمن العنزي - عبدالله الخليوي - سعود البريكان - فيصل الهندي - نايف البصيلي.

ويأتي هذا الفوز كتتويج لعمل وجهد النادي العلمي من خلال العديد من الأنشطة والمشاركات الداخلية والخارجية في كثير من المسابقات العلمية ويعتبر النادي العلمي أحد المشاريع المميزة التي تهتم بها إدارة المدارس في جميع مجمعاتها ومراحلها الدراسية لبناء شخصية الطالب والدخول في العمل العلمي على أرض الواقع من خلال التجارب وتنفيذ الاختراعات وتحويلها من خطط نظرية مكتوبة على الورق لتطبيق عملي من خلال أحدث المعامل والمختبرات العلمية بمساعدة معلمين متخصصين، وسبق للطلاب اختراع وتصنيع العديد من الأشياء مثل عطور ومواد نظافة ووضع اسم المدارس كاسم تجاري لهذه المنتوجات وإهدائها لأولياء أمورهم وكذلك تحنيط بعض الحيوانات وعمل تشريح علمي لها.