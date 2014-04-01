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الربيش: تعيين الأمير مقرن يبعث الأمان والطمأنينة في الوطن

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الربيش: تعيين الأمير مقرن يبعث الأمان والطمأنينة في الوطن الربيش: تعيين الأمير مقرن يبعث الأمان والطمأنينة في الوطن

    بارك مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الثقة الملكية الغالية باختياره ولياً لولي العهد، مشيداً بحكمة وبعد نظر القيادة الرشيدة.

وقال: "الأمير مقرن أحد اركان قيادة هذه البلاد الطاهرة وله من الحنكة الإدارية وعمق التجربة والخبرة الواسعة وما يملكه من صفات القيادة واتخاذ القرار وبعد النظر ما يؤهله عن جدارة واستحقاق لهذا الموقع، كما أن صدور الأمر السامي جاء في ضوء المتغيرات وسير الاحداث في المنطقة والعالم، ليبعث الأمان والطمأنينة في الوطن والمجتمع الدولي، نظراً لما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي عالمي.

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