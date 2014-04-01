الجويرة: الأمير مقرن يرفض إضاعة الوقت ويسعى للوصول إلى الحلول بأقصر الطرق

رفع مدير العلاقات العامة والمراسم في إمارة حائل سابقاً عبدالرحمن إبراهيم الجويرة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على تعيينه ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الجويرة انه "على مدى عشرين عاماً، وطيلة فترة عمل سموه أميراً لمنطقة حائل، كان لي شرف العمل مع سموه الكريم مديراً للعلاقات العامة والمراسم بإمارة المنطقة، وهو العمل الذي يقتضي أن أكون على احتكاك مباشر على مدار الساعة معه، ما يجعلني أزعم أنني أعرف هذا الرجل حق المعرفة، وأعرف ما يريد من خلال تعابير وجهه".

وأضاف: كنت أضبط ساعتي على مواعيد حضوره من شدة احترامه للوقت، فهو يرفض أن يأتي أو ينصرف قبل موعده ولو بدقيقة، واحترام الوقت بهذه الصفة الصارمة لها في برامج تحليل الشخصية ما يؤكد أدق معاني الالتزام.