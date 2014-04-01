«التربية النموذجية» تشارك في حملة «بر بلا نفايات»

شاركت مدارس التربية النموذجية بمجمعاتها الثلاثة (الريان ، الروابي ، النزهة ) ممثلة بطلاب المرحلة الابتدائية ببرنامج أمانة منطقة الرياض في حملة نظافة المليون م2 تحت شعار (بر بلا نفايات)نظرا لما تمثله مشاركة أبنائنا الطلاب من أهمية كبيرة في أنشطة النظافة وتعزيز الروح الوطنية وغرس القيم الكريمة وتنمية الشعور الايجابي نحو البيئة وذلك.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج خدمة المجتمع الخاص بالمدارس بإشراف ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة بالتعاون مع امراحل كمساهمة من المدارس في مثل هذه البرامج المجتمعية المهمة خصوصاً في نشر ثقافة مهمة عن النظافة التي يأمر بها ديننا الحنيف، وتهم المدارس بمثل هذه البرامج بشكل خاص وذلك من خلال بعض البرامج داخل المراحل مثل المرحلة الابتدائية العليا في مجمع الريان والتي اعتمد أحد البرامج التي تغرس في شخصية الطالب مثل هذه القيم والمطبقة في بعض الدول مثل اليابان من خلال تحديد سلة مهملات لكل فصل في الميدان وأكثر فصل تكون سلتهم ممتلئة يتم مكافأتهم بيوم رياضي لزيارة نادي المدارس والاستمتاع بخدماته.