أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«التربية النموذجية» تشارك في حملة «بر بلا نفايات»

Google+ Print
«التربية النموذجية» تشارك في حملة «بر بلا نفايات» «التربية النموذجية» تشارك في حملة «بر بلا نفايات»

    شاركت مدارس التربية النموذجية بمجمعاتها الثلاثة (الريان ، الروابي ، النزهة ) ممثلة بطلاب المرحلة الابتدائية ببرنامج أمانة منطقة الرياض في حملة نظافة المليون م2 تحت شعار (بر بلا نفايات)نظرا لما تمثله مشاركة أبنائنا الطلاب من أهمية كبيرة في أنشطة النظافة وتعزيز الروح الوطنية وغرس القيم الكريمة وتنمية الشعور الايجابي نحو البيئة وذلك.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج خدمة المجتمع الخاص بالمدارس بإشراف ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة بالتعاون مع امراحل كمساهمة من المدارس في مثل هذه البرامج المجتمعية المهمة خصوصاً في نشر ثقافة مهمة عن النظافة التي يأمر بها ديننا الحنيف، وتهم المدارس بمثل هذه البرامج بشكل خاص وذلك من خلال بعض البرامج داخل المراحل مثل المرحلة الابتدائية العليا في مجمع الريان والتي اعتمد أحد البرامج التي تغرس في شخصية الطالب مثل هذه القيم والمطبقة في بعض الدول مثل اليابان من خلال تحديد سلة مهملات لكل فصل في الميدان وأكثر فصل تكون سلتهم ممتلئة يتم مكافأتهم بيوم رياضي لزيارة نادي المدارس والاستمتاع بخدماته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية