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4 سنوات سجناً لرجل أمن وعضو «هيئة» دينا بـ«مطاردة الباحة»

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4 سنوات سجناً لرجل أمن وعضو «هيئة» دينا بـ«مطاردة الباحة» 4 سنوات سجناً لرجل أمن وعضو «هيئة» دينا بـ«مطاردة الباحة»

    أصدرت المحكمة الإدارية بالباحة أمس الإثنين حكماً بالسجن على أحد أفراد الدوريات الأمنية وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4) سنوات لكل منهما إثر قيامهما بمطاردة سيارة تقل أسرة انتهت بوفاة قائدها، وقرر المدانون عدم القناعة بالحكم.

وقد نشرت «الرياض» تفاصيل حادثة المطاردة قبل أكثر من سنة، حيث قامت الهيئة ودورية أمنية بمطارة سيارة تقل أسرة مكونة من 4 أشخاص في متنزه غابة السكران بمنطقة الباحة، مما أدى إلى خروجها عن مسارها وانقلابها من جسر الحميد بطريق الجنوب ووفاة قائد المركبة المواطن عبدالرحمن الغامدي في العقد الثالث من العمر وبترت يد زوجته من الكتف وأصيب الطفل خالد والطفلة درر بعدة كسور.

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