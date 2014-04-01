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"حلاوة روح" لـِ هيفا وهبي في لبنان في 10 نيسان/أبريل

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"حلاوة روح" لـِ هيفا وهبي في لبنان في 10 نيسان/أبريل "حلاوة روح" لـِ هيفا وهبي في لبنان في 10 نيسان/أبريل

أعلنت شركة Eagle Film الموّزعة لفيلم "حلاوة روح" في لبنان والعراق والأردن، لصاحبها السيد جمال سنان، عن انطلاق عرض الفيلم الذي تلعب فيه النجمة اللبنانية هيفا وهبي دور البطولة، وذلك بتاريخ 10 نيسان/أبريل في بيروت.

ويشارك النجمة اللبنانية بطولة الفيلم كل من النجمين المصريين باسم سمرة وصلاح عبدالله، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم ، والفيلم هو من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف علي الجندي وإنتاج محمد السبكي.

كما وسيتم تنظيم عرض أول ضخم لأهل الصحافة والإعلام والنجوم في لبنان، بحضور نجمة العمل هيفا وهبي، بتاريخ 8/4/2014 في الـCinemall في الـLe Mall، فيما بدأت التحضيرات لهذا الحفل الضخم الذي سيتضمّن مفاجآت عديدة.

وتدورأحداث الفيلم حول "روح" التي تعيش وحيدة في حيّ شعبيّ وتتعرض لمضايقات كثيرة من قبل أهل الحي، ضمن قالب مشوّق وملفت.

ويُتوقّع أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية خصوصاً أنّ العمل يثير جدلاً واسعاً حتى قبل تصويره.

 

 

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