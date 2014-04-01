البحرين تثمن مواقف الإمارات تجاه المملكة

ثمنت مملكة البحرين المواقف المشرفة للإمارات تجاهها قيادة وحكومة وشعباً مما يؤكد مدى التضامن الاخوي وقوة التلاحم الخليجي للتصدي للمخاطر. وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، قد استقبل ظهر أمس، الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للمملكة، وخلال اللقاء، تمت مناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات والميادين التي يمكن تعزيز جسور التنسيق والتكامل فيها بين البلدين الشقيقين وأهدافهما المشتركة، كما بحثا أطر التعاون في مجال البحث العلمي.

ورحب وزير الخارجية البحريني بالدكتور جمال السويدي، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تشهد مزيداً من التقدم والازدهار في العديد من المجالات بفضل توجيهات قيادتي البلدين.

ونوه وزير الخارجية البحريني بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم أمن مملكة البحرين واستقرارها. من جانبه، عبر الدكتور جمال سند السويدي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين الإمارات والبحرين النابعة من الأخوة الصادقة بين قيادتي البلدين الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد السويدي سعي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والوصول بها إلى أفضل المستويات، وزيادة التعاون بينهما في شتى المجالات، ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فرص حقيقية

وأكد الدكتور جمال سند السويدي أن «طبيعة العلاقات بين البلدين توفر فرصاً حقيقية لفتح آفاق واسعة من التعاون والتنسيق والتشاور في مجال إعداد البحوث والدراسات الاستراتيجية المتخصصة ذات العلاقة بالتنمية المستدامة التي تشهدها الدولتان الشقيقتان، وبكل ما يصب في جهود تعزيز وحدة بلداننا وأمنها واستقرارها وتحديد المخاطر الأمنية، ليس تلك التي تهدد الأمن والسلم في الدولتين الشقيقتين فحسب، بل حتى تلك المخاطر والتهديدات المحتملة التي قد تهدد أمننا ومصيرنا المشترك الواحد، والمستقبل الزاهر الذي ننشده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولمنطقتنا وللعالم أجمع».

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور جمال سند السويدي نسخة من كتابه الجديد «آفاق العصر الأمريكي .. السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد» للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي أشاد بجهوده المتميزة في تأليف هذا الكتاب القيم وإصداره، متمنياً لسعادته ولمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية دوام التقدم والنجاح والتوفيق.

استقبال

من جانب أخرى، استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، الدكتور جمال سند السويدي، ونوه بالدور الإماراتي الداعم لاستقرار مملكة البحرين، مثمناً المواقف المشرفة لدولة الإمارات تجاه مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، ومؤكداً أن هذا الموقف الداعم عكس بوضوح مدى التضامن الأخوي وقوة التلاحم الخليجي للتصدي للمخططات والمخاطر كافة التي تستهدف الأمن الوطني لمملكة البحرين أو الأمن القومي لأشقائها في الخليج، وأشار معاليه إلى أن هذه الوقفة الخليجية محل تقدير الشعب البحريني وامتنانه ومبعث فخره واعتزازه.

كما أعرب وزير الداخلية البحريني عن تقدير البحرين حكومة وشعباً لدور شهيد الواجب طارق الشحي الذي استشهد في أثناء أداء مهامه في المملكة، مؤكداً أن البحرين تبذل جهودها كافة من أجل تنفيذ القانون وتطبيقه بحزم وشدة وبشكل فوري، لمعاقبة المتورطين في هذا العمل الإرهابي الجبان.