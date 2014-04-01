شرطة دبي تدعم تمكين المرأة وتفتخر بإنجازاتها

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، «أن شرطة دبي تولي إبداعات المرأة اهتماماً بشقيها العسكري والمدني، وتفتخر بإنجازاتهن، وتقدر إبداعهن، وقد أثبتن أن الجهود المتواصلة في دعم وتمكين المرأة آتت ثمارها، فلم نعد نتكلم عن مهارات العمل الشرطي فقط، وإنما انتقلنا للاطلاع على مجموعة من الإنجازات والمهارات التي تمتلكها العاملات لدينا، واللواتي أثبتن قدرتهن على التنافسية، وأهليتهن لتبوؤ المناصب القيادية».

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض إبداعات المرأة في شرطة دبي الذي تنظمه اللجنة النسائية في الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والذي يستمر حتى 2 أبريل الجاري في مركز العربي سنتر بدبي، بحضور جاينت جوانواني، رئيس مجلس إدارة مركز العربي سنتر، والعميد الطيار أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالنيابة، والعميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن للمطارات بالنيابة.

رعاية واهتمام

وأضاف المزينة أنه نتاج سياسات طويلة الأمد من دعم وتمكين المرأة انتهجتها شرطة دبي، انسجاماً مع رؤية وتوجهات القيادة العليا التي أولت المرأة كل الدعم والاهتمام والرعاية، وتنظيم مجموعة من البرامج والإجراءات الكفيلة بصون حقوق المرأة المنخرطة بأعباء العمل العسكري، وتمكينها وتذليل جميع العقبات التي تعوق إبداعاتها وتقدير إنجازاتها، وكان تشكيل اللجان النسائية في مختلف الإدارات العامة جزءاً من هذه السياسات.

وتأتي مبادرة اللجنة النسائية بالإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للنقل والإنقاذ بتنظيم معرض يجمع إنجازات المرأة العاملة في شرطة دبي، ومن مختلف الإدارات العامة، ليضيف مهام جديداً لهذه اللجان في دعم الموهوبات وأصحاب الإنجازات، وتسليط الضوء على جهودهن، وتأكيد رعاية ودعم شرطة دبي للمنتسبين، ولا سيما العنصر النسائي.

جولة واطلاع

عقب ذلك، قام اللواء خبير خميس مطر المزينة في جولة بأجنحة المعرض، واطلع على الفعاليات المصاحبة التي شملت عرضاً للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعرضاً للسيارات الفارهة والكلاب البوليسية، ومجموعة من البرامج التوعوية الهادفة، والأنشطة المجتمعية على هامش المعرض.

وفي السياق ذاته، قالت الرائد سميرة عبد الله آل علي، مديرة إدارة التأمينات بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، رئيسة اللجنة النسائية بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، «إن الهدف من الفعالية إتاحة فرصة للأسر المنتجة، لعرض وتسويق منتجاتهم، وتعريف المجتمع بحرف من صنع إيادٍ وطنية، ودعم المرأة وتشجيع المهارات النسائية على الإبداع، والاعتماد على الذات، وإكسابها الثقة بقدرتها على العمل والإنتاج.

وتعريف المجتمع بإسهامات المرأة في شرطة دبي، ودعم معيار الشراكة والالتزام المجتمعي الوارد ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ويتضمن الالتزام بالعمل كمؤسسة مسؤولة في المجتمع، والمشاركة في النشاطات المجتمعية، ودعم معيار المبادرات المجتمعية، من خلال حملة التبرع بالدم، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة».

القيادة العامة تشارك في ساعة الأرض

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي بالمبادرة العالمية "ساعة الأرض" التي تصادف يوم 29 مارس من كل عام، وذلك في إطار حرصها على ترشيد استهلاك الطاقة، وتوعية المجتمع بأهمية حماية الموارد الطبيعية، من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة منها إطفاء الأنوار في الإدارات العامة ومراكز الشرطة لتخفيض استهلاك الطاقة لمدة ساعة بالإضافة إلى المشاركة في مسيرة توعوية من قبل مرشحي أكاديمية شرطة دبي يرافقهم فرقة الخيالة في منطقة الخليج التجاري.

وأكد المقدم الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الادارة العامة للخدمات والتجهيزات أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي مسألة الحفاظ على البيئة أهمية كبيرة، وتقوم بدور رئيسي وبارز في خفض الطاقة في جميع اداراتها ومراكز الشرطة، وذلك من خلال اللجنة العليا لحماية البيئة والطاقة والسلامة المهنية برئاسة اللواء خبير خميس مطر المزينة.