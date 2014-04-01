إنجازات جهاز الرقابة الغذائية تجسد رعاية القيادة

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مساء أمس الملتقى السنوي للجهاز والذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي. وأشاد سموه في كلمة ألقاها في الملتقى بالرعاية والعناية المباشرة التي يحظى بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من القيادة الرشيدة، وقال سموه إن الإنجازات التي حققها الجهاز خلال الأعوام الماضية هي تجسيد حقيقي لتلك الرعاية بما يضمن للإمارة والدولة غذاءً صحياً سليماً وآمناً يتوافق في أنماط إنتاجه وتوزيعه وتسويقه مع أعلى معايير الجودة العالمية والمتطلبات القانونية والصحية.

ثقة

وأشار سموه إلى أن ثقة المواطنين والمقيمين في أبوظبي بالجهاز تزداد يوماً بعد يوم على مدى تسع سنوات من مسيرة البذل والعطاء التي شكلت عمر الجهاز، مثمناً سموه جهود العاملين في الجهاز في بناء الثقة وتعزيزها ومؤكداً على أن تكريم نخبة من الموظفين المتميزين هو استمرار لنهج يقدر العطاء والتميز.

ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية العاملين في الجهاز إلى الاستمرار في البحث عن تقنيات حديثة وأنظمة ذكية تفيد المتعاملين والمستهلكين وتساهم في بناء مجتمع يبلور رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التميز والوصول دائماً إلى المراكز الأولى وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتطوير الخدمات المقدمة لكل المتعاملين مع الجهاز.

وكان الملتقى قد بدأ بكلمة لراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قدم فيها الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه ورعايته المستمر لعمل الجهاز وموظفيه، مشيراً إلى أن الجهاز نال شرف السبق في الوجود على مستوى المنطقة كمؤسسة علمية متخصصة تعنى بالسلامة الغذائية حتى أصبح ضمن أفضل المؤسسات الدولية المعنية بالرقابة على سلامة الأغذية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

مكتسبات

وقال إن الجهاز حقق مكتسبات ومنجزات كبيرة على رأسها إطلاق "جائزة الشيخ زايد لريادة الابتكار في قطاع الزراعة" لتشجيع البحوث العلمية في قطاع الزراعة الذي يشكل المصدر الرئيسي للأمن الغذائي.

وتحدث راشد الشريقي عن الشراكات الاستراتيجية للجهاز مع المؤسسات الحكومية والجهات العالمية من أجل تلبية توقعات المجتمع وتحقيق المخرجات الحكومية المتعلقة بـ"القاعدة الاقتصادية المتنوعة والشاملة" وأشار إلى أن الجهاز وفر منظومة تشريعية متوائمة مع متطلبات القطاعين العام والخاص.

جولة

وكان برنامج الملتقى السنوي لجهاز الرقابة الغذائية 2014 قد تضمن جولة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والضيوف في المعرض المصاحب للملتقى وعرضاً تقديمياً حول الجهاز ثم "عرض الظل" الذي تحدث عن مسيرة الجهاز ومجالات عمله واختصاصاته وأهدافه منذ إنشائه قبل تسع سنوات من خلال حركات فنية مبتكرة.

وفي نهاية الحفل قام سمو الشيخ منصور بن زايد بتكريم الموظفين والجهات الداعمة.

وشهد فعاليات الملتقى معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وراشد الشريقي المدير العام لجهاز الرقابة الغذائية وعدد من المسؤولين.