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البابا تواضروس يسلم الأنبا مارتيروس شهادة الماجستير فى الفن القبطى

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البابا تواضروس يسلم الأنبا مارتيروس شهادة الماجستير فى الفن القبطى البابا تواضروس يسلم الأنبا مارتيروس شهادة الماجستير فى الفن القبطى

سلم البابا تواضروس الثانى، شهادة درجة الماجستير فى الفن القبطى للأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالمجمع المقدس، مساء أمس الاثنين، فى المركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أجرى الأنبا مارتيروس الماجستير بمساعدة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، وتحت إشراف الدكتور سامى صبرى عميد معهد الدراسات القبطية والدكتورة إيفلين جورج.

وترأس البابا تواضروس مساء أمس الاثنين، حفل تسليم شهادات التخرج لطلبة معهد الدراسات القبطية لدفعات عام 2008 وحتى 2013، بالمركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة وأساتذة وطلبة معهد الدراسات القبطية.

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