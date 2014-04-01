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معرض أغذية لفريق “وأنت معدى” لجمع تبرعات بطب المنوفية

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معرض أغذية لفريق “وأنت معدى” لجمع تبرعات بطب المنوفية معرض أغذية لفريق “وأنت معدى” لجمع تبرعات بطب المنوفية

نظم فريق “وأنت معدى” بكلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم معرض للأغذية بساحة الكلية من إعداد الطلاب بهدف جمع أموال والتبرع بها فى مصادر مختلفة لدور أيتام ومسنيين ومستشفيات سرطان الأطفال.

واستجاب عدد كبير من الطلاب للمعرفة إذ امتلأت صالة الكلية بشتى أنواع الطعام “مسكر ” و “حادق ” من “مكرونة بشاميل ، و لازانيا ، وبيتزا و كفتة ” و “تشيز كيك و اكلير و حلويات شرقية ” باللفافات للمشروبات تمر و قهوة عربي.

يذكر أن “فريق وانت معدي ” فريق خيري تابع لأسرة “ميديكال” ، له أنشطة متعددة مثل”زيارات الأطفال في المستشفى” ، “حفلات للايتام ” .

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