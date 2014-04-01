“مراسلون بلا حدود” تنعي شهيدة الصحافة المصرية ميادة أشرف

نعت منظمة “مراسلون بلا حدود” شهيدة الصحافة المصرية ميادة أشرف الصحفية بجريدة “الدستور” والتي قتلت برصاصة في الرأس يوم الجمعة الماضي أثناء قيامها بتغطية مظاهرة في القاهرة.

جاء ذلك فى بيان صحفى اصدرته المنظمة فى باريس اليوم “الاثنين” .. وقالت لوسي موريون، رئيسة قسم الأبحاث والمرافعات لدى المنظمة “إننا نتقدم بخالص تعازينا لعائلة ميادة أشرف وزملائها وذويها، كما نحث السلطات على إجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الجريمة حتى لا تمر دون عقاب”.

وأضافت “مراسلون بلا حدود” أن اغتيال الصحفية المصرية يأتي بالتزامن مع اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضي قرارا ً يؤكد على أهمية دور الصحفيين في تغطية التظاهرات ويشدد على ضرورة قيام الدول بتوفير الحماية اللازمة في سبيل ذلك.

وزعمت المنظمة، فى بيانها، أنه منذ عزل محمد مرسي ” تُستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين بشكل منهجي، ولاسيما أثناء تغطية المسيرات أو المظاهرات فى مصر ، حيث أصيب ستة صحفيين على الأقل بينما القى القبض على حوالي 15 خلال مظاهرات نظمت بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”.

وذكرت أنه باغتيال ميادة أشرف، ارتفعت الحصيلة إلى 11 قتيلا في صفوف الإعلاميين أثناء أداء المهنة الإخبارية منذ يناير 2011، وستة قتلى منذ 3 يوليو الماضي.