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محكمة تونسية تقضي بسجن شرطيين 7 سنوات بعد إدانتهما باغتصاب شابة

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محكمة تونسية تقضي بسجن شرطيين 7 سنوات بعد إدانتهما باغتصاب شابة محكمة تونسية تقضي بسجن شرطيين 7 سنوات بعد إدانتهما باغتصاب شابة

قضت محكمة تونسية بالسجن 7 سنوات على شرطيين بعد إدانتهما باغتصاب شابة.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين. من جهتهم، انكر الشرطيان التونسيان الذين يحاكمان بتهمة اغتصاب شابة في عام 2012 هذه التهمة ، متهمين الشابة بانها بادرت القيام بأعمال جنسية معهم.

من جهتها، صرحت راضية نصراوي محامية الشابة المعروفة باسم مستعار هو” مريم بن محمد” أن المتهمين “انكرا كل شيء”، مضيفة أن أحد الشرطيين قال ان الشابة كانت تريد القيام بعمل جنسي معه.

وأضاف نصراوي “لننتهي من هذه القضية. لكنني لن اتراجع مهما كان الحكم” مؤكدة انها ستستأنف الحكم في حال أبدت المحكمة رأفة بالشرطيين، وحضر حوالى 10 متظاهرين بينهم أمينة سبوعي الناشطة التونسية السابقة في منظمة فيمين أمام المحكمة لدعمها.

وقالت سبوعي “اني هنا لدعم مريم وأي امرأة تتعرض للاغتصاب… كل شخص اغتصب امرأة يجب ان يعاقب”.
> أ ش أ

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