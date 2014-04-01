"القومى لمكافحة الفيروسات": عقار "سوفالدى" نسبة نجاحه تتعدى 90%

قالت الدكتورة منال حمدى السيد المشرف العام على المشروع القومى لمكافحة الفيروسات، تعليقاً على العقار الجديد لعلاج فيروس سى، من إنتاج شركة جلياد الأمريكية، إن عقار "سوفالدى" نسبة نجاحه تتعدى 90%، ويعالج كل الأنواع الجينية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أنه على عكس العقار الحالى الذى يتم تناوله لـ 3 أشهر بجانب عقار الإنترفيرون و 6أشهر بدونه، وفقًا لحالة المريض الصحية ومدى وجود موانع لديه للإنترفيرون، يمكن خفض مدة العلاج إلى6 أسابيع فقط.

وأوضحت أنه توجد نجاحات غير عادية بعقاقير فيروس سى الجديدة، ولا يوجد عقار واحد نضع به كل ميزانيات وإمكانيات اللجنة، وتدريجيًا تجرى مفاوضات مع الشركات الأخرى حتى يتاح أكثر من دواء للمرضى.