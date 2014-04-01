مصدر مطلع: القوات الخاصة الليبية تحرر 4 مصريين مختطفين فى بنغازى

قال مصدر ليبى مطلع إن القوات الخاصة الليبية تمكنت من تحرير سبعة عمال منهم أربعة مصريين تم اختطافهم تحت تهديد السلاح من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة قنفودة فى مدينة بنغازى الليبية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا أن الهدف من اختطاف العمال سرقة الأموال التى بحوزتهم وهواتفهم المحمولة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للعمال جيدة، موضحا أن العمال المصريين المحررين هم سيد متولى وأحمد مصطفى ورياض غانم وسعيد بيومى.

يذكر أن ليبيا تشهد فى الآونة الأخيرة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار التى يشوبها حالات اختطاف لعمال مصريين، إضافة إلى استهداف الأقباط المصريين بشكل متعمد فى الآونة الأخيرة، وتعجز الحكومة عن بسط الاستقرار والأمن فى البلاد التى أضحت فريسة للعنف والفوضى.