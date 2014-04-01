أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر مطلع: القوات الخاصة الليبية تحرر 4 مصريين مختطفين فى بنغازى

Google+ Print
مصدر مطلع: القوات الخاصة الليبية تحرر 4 مصريين مختطفين فى بنغازى مصدر مطلع: القوات الخاصة الليبية تحرر 4 مصريين مختطفين فى بنغازى

قال مصدر ليبى مطلع إن القوات الخاصة الليبية تمكنت من تحرير سبعة عمال منهم أربعة مصريين تم اختطافهم تحت تهديد السلاح من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة قنفودة فى مدينة بنغازى الليبية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا أن الهدف من اختطاف العمال سرقة الأموال التى بحوزتهم وهواتفهم المحمولة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للعمال جيدة، موضحا أن العمال المصريين المحررين هم سيد متولى وأحمد مصطفى ورياض غانم وسعيد بيومى.

يذكر أن ليبيا تشهد فى الآونة الأخيرة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار التى يشوبها حالات اختطاف لعمال مصريين، إضافة إلى استهداف الأقباط المصريين بشكل متعمد فى الآونة الأخيرة، وتعجز عن بسط الاستقرار والأمن فى البلاد التى أضحت فريسة للعنف والفوضى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد