“حكاية” الدراجة مع الزعماء

تقرير |السيد الحديدي

السيسي يظهر بالدراجة

لم يكن ظهور المشير السيسي ، وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي ، علي الدراجة الهوائية مرتدياً الزي الرياضي في إحدي شوارع التجمع الخامس ، أمر غريب علي المواطنين الأجانب المقيمين في مصر ، فهو أمر معتاد بالنسبة لهم في بلدانهم ، أن يروا رئيساً أو شخصية مسؤولة تقود دراجة في الشوارع العامة ، ولكن ردود أفعال المصريين جاءت مخالفة حيث لم نعتاد منذ زمن طويل علي هذا الفعل.

السادات يسبق السيسي في قيادة الدراجة

> لم يكن ظهور السيسي علي دراجة هوائية هو المرة الأولي في تاريخ مصر ، حيث سبقه في ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي نُشرت له صورة مع أحد أبنائه وهو يقود دراجة في استراحة له أثناء عطلة نهاية الأسبوع.

بينما ظهر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وهو يستقل دراجته الهوائية أثناء إجرائه جولة استكشافية داخل الأراضي الفلسطينية وبصحبته عدد من المسئولين.

رئيس وزراء هولندا يذهب لمقر عمله بالدراجة

تعتبر هولندا أكبر دولة في العالم استخداماً للدرجات ، حيث أن 99% من الشعب الهولندي يستعمل الدراجة في قضاء مشاويره ، بحسب تقرير للإذاعة الهولندية ، بل أن الأمر يمتد حتي لرئيس الحكومة وأغلب المسؤولين فمن الطبيعي اذا كنت تسير في شوارع أمستردام ، أن تصتطدم بأحد أعضاء البرلمان أو الوزراء

من اشهر السياسيين الذين استقلوا الدراجة الهوائية رئيس الوزراء الحالي مارك روته والذي يجري في بعض الاحيان المقابلات الصحافية وهو على ظهر دراجته. والسياسي بيت هين دونر عندما كان مستشار الملكة العم 2003 حيث كان يذهب الى قصر الملكة مستقلاً دراجته الهوائية للتشاور معها في شؤون تشكيل الحكومة.

في 23 إبريل ، ظهر باراك أوباما أمام وسائل الإعلام علي متن دراجة هوائية ، وذلك أثناء تكريم مجموعة من الشبان

حيث احتفى الرئيس الامريكي باراك أوباما بالمخترعين الشبان في معرض العلوم الذي اقيم في البيت الابيض وأفصح الرئيس انه من أحب المناسبات التي يحب ان يحضرها طوال العام.

أوباما يقود الدراجة في زيارة رسمية

وجرب أوباما دراجة ذات مواصفات خاصة تناسب الجبال كما شارك في تجربة علمية لتنقية المياه غير الآمنة للشرب في حالة الطواريء.

وقدمت الفكرة كيونا اليوت “18 عاما” وبيتون كار “16 عاما” المشاركتان في معرض العلوم.

وبعد ان صدمهما الدمار الذي حدث في زلزال هايتي عام 2010 اخترعت اليوت وكار وهما من فلوريدا مضخة قابلة للطي وفازتا بمنحة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومنحة دراسية من مؤسسة جيتس.

بوتين ومدفيديف في اجتماع علي الدراجة

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التقطت عدسات المصورين ما يشبه اجتماعًا غير رسمي بين أقوى شخصيتين في روسيا، وهما الرئيس ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين، أثناء استمتاعهما بأشعة الشمس وسط حدائق مقر الرئاسة في غوركي خارج العاصمة موسكو على ظهر اثنين من الدراجات الهوائية. قبل أن يجلسان للاستراحة على أحد مقاعد الحديقة .

وفي نهاية الأمر ،فإنه في حال فوز المرشح الرئاسي السيسي في المعركة الانتخابية إن ذلك سيصبح ملزم له أن يستمر قيادة الدراجة وسط جموع الشعب، وملزماً بذلك أعضاء حكومته بخاصة في ظل أزمة الوقود والمرور ، وكنوع من تقليل النفقات حتي نتخلص من مواكب السيارات الطويلة بضجيجها الذي تحدثه في شوارع العاصمة.