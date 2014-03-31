بإطلالتها الساحرة السلطانة خديجة افتتحت «Bind Chocolate» في الكويت

أضفت السلطانة خديجة سحراً خاصّاً على أجواء الحفل الضخم بمجمع سنابل ـ الكويت، بمناسبة افتتاح الفرع الأول من سلسلة محلات "بند شوكليت" (Bind Chocolate) المتخصص في الحلويات والشوكولاتة التركية، في دولة الكويت والخليج العربي.

وحضرت الممثلة التركية سلمى أرجيك «Selma Ergec» المعروفة بالسلطانة خديجة في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان" من تركيا خصيصاً للمشاركة في المناسبة، التي أعلنت عنها شركة الربيعة والعثمان للتجارة العامة؛ وذلك بصفتها الوكيل الرسمي للعلامة التجارية في الكويت.

وشهدت المناسبة حضور حفل مميّز، ضمّ نخبة من رجال السّياسة والمجتمع الكويتي، بحضور السفير التركي في دولة الكويت مراد تامير، بالإضافة إلى المدعوين والمهتمين من محبّي الشوكولاتة التركية الفاخرة، وبمشاركة حشد من أهل الإعلام والصحافة.

وتحلّت السلطانة خديجة بعفويتها وتلقائيتها وبحضورها المحبّب الذي لم يختلف كثيراً عن إطلالتها عبر الشاشة، فيما أسرت قلوب الحاضرين خلال حفل الافتتاح فتهافتوا للسلام عليها والتقاط الصور معها.

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