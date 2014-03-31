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زواج المغنّي البريطاني ألتون جون من شريكه

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زواج المغنّي البريطاني ألتون جون من شريكه زواج المغنّي البريطاني ألتون جون من شريكه

قرر المغنّي والكاتب الموسيقي البريطاني Elton John الزواج رسمياً من شريك حياته المخرج David Furnish في شهر أيار/ مايو المقبل وذلك بعد تشريع قانون زواج المثليين جنسياً في إنكلترا.

وكان قد عقد الثنائي زواجاً مدنياً في العام 2005، كما تبنيا طفلين هما Zachary و Elijah، وأكّد David في مقابلة مع احدى وسائل الإعلام الأمريكية أن الثنائي يحرص على تنشأة أطفالهما على فكرة أنّ العائلة لا تتألف فقط من الأمهات والأباء بل هناك تنوع في العائلات الموجودة في المجتمع.

أما Elton الذي يحمل برصيده ملايين الألبومات والذي تزوّج سابقاً من مهندسة إلمانية تدعى Renate Blauel لمدة 5 أعوام، عبّر بدوره عن فخره ببلده الذي أقرّ هذا القانون.

أما عن حفل الزواج فصرّح الثنائي أن الحفل سيعقد في إنكلترا بحضور شاهدين، وأضافا أنه سيكون بسيطاً جداً وسيحضره الطفلين.

 

 

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