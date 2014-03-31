بالصور...أهل الصعيد يُجبرون ساندي على ارتداء البنطلون بدلاً من الشورت

اضطرّت المغنّية المصرية ساندي إلى التخلّي عن الشورت الذي اشتهرت بارتدائه في الحفلات، بعد أن قرّرت الغناء لأهل الصعيد، وأحيت مؤخّراً حفلاً في مدينة أسيوط.

وقامت ساندي بارتداء بنطلون وتيشرت خوفاً من الهجوم عليها من أهل المدينة الذين يتشدّدون في التمسك بالعادات والتقاليد العربية. وقد تفاعل الجمهور خلال الحفلة مع المغنّية بشكل كبير وأهداها بعض الهدايا لتكون ذكرى زيارتها الأولى إلى المدينة.

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