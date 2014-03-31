أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أبو الفتوح : لن أنتخب السيسي وصباحي .. وماحدث فى 3 يوليو إنقلاب عسكرى

Google+ Print
أبو الفتوح : لن أنتخب السيسي وصباحي .. وماحدث فى 3 يوليو إنقلاب عسكرى أبو الفتوح : لن أنتخب السيسي وصباحي .. وماحدث فى 3 يوليو إنقلاب عسكرى

 

ابو الفتوح

وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، ماحدث فى 30 يونيو ليس ثورة وإنما موجه ثورية، وما حدث فى 3 يوليو إنقلاب صريح، موضحًا أنه طالب بعدم الترشح للرئاسة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي، عمرو الليثى، ببرنامج ” بوضوح” أنه يرفض الدستور الحالى لانه يجعل من المؤسسة العسكرية ويجعلها دوله فوق الدولة.

واكد أن هناك عدد من العسكريين المتعاقدين طالبوه بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية القادمة محسومة للمشير السيسي ولا وجود لانتخابات حقيقية، مؤكدًا أنه لن ينتخب المشير السيسي أو حمدين صباحي.

فى سياق أخر أشاد بباب الحريات فى الدستور الحالى ، موضحًا أنه أفضل من ذى قبل، مشيراً الى أن أول من هدم الدستور هى السلطة بإصدارها قانون التظاهر .

وتابع أبو الفتوح، أنه لم يطلب لقاء رئيس الجمهورية عدلى منصور ومنصور هو من وجه له الدعوه، موضحا أنه لم يرفض السلطه الحاليه لانها لم تأت بالإنتخاب.

ونوه الى أن ماحدث فى 30 يونيو يسقط أى شرعية، نافيًا أى علاقه له بلجنة الإغاثة الخاصة بنقابة الأطباء وأنه لم يمول الجناح العسكرى للإخوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا