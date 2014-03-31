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مرشحة رئاسية جزائرية تعلن رفضها لمرحلة انتقالية

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مرشحة رئاسية جزائرية تعلن رفضها لمرحلة انتقالية مرشحة رئاسية جزائرية تعلن رفضها لمرحلة انتقالية

لويزة حنون

أعربت مرشحة حزب العمال فى الانتخابات الرئاسية لويزة حنون اليوم الاثنين، عن رفضها لمرحلة انتقالية و التزمت ب “تطهير” الممارسة السياسية من خلال جعل العمل السياسى فى منأى عن نفوذ المال”.

ووصفت لويزة حنون ـ خلال تجمع شعبى عقدته اليوم فى ولاية المدية ـ خيار المرحلة الانتقالية بأنه خيار خطير .. لكنها استدركت قائلة إن الجزائر ـ فى المقابل ـ فى حاجة إلى جمهورية ثانية تحمي حقوق المواطنين وتضمن مواصلة مسار السلم و تسعى للقضاء على كل أشكال اليأس لدى الشباب .. معتبرة أنه تم تجاهل الشعب تماما لدى تبنى السياسات التى تنتهجها السلطات العامة .. والتزمت بـ “تطهير” الممارسة السياسية من خلال “فصل السياسة عن المال”.

من جهة أخرى ، دعت حنون إلى مراجعة كل القوانين بما فيها قانون الانتخابات وحذرت من اقتراع “غير شفاف” معربة عن أملها فى أن تعبر الأغلبية عن رأيها يوم الاقتراع حتى يتحقق التغيير بشكل سلمى.

وأعربت عن اسفها لأن “صوت” الجزائر فى الخارج “لم يعد كما كان معربة ـ فى الوقت نفسه ـ عن استيائها من محاولات الإدارة الأمريكية “مساومة” أصحاب القرار وذلك فى خضم المرحلة الانتخابية” مؤكدة أنها “لا تقبل التخلى عن المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية للجزائر” .

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