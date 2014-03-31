بالفيديو جونى ديب يقود حملة الدعاية لفيلمه”السمو”

يزور النجم الأمريكي “جوني ديب” حاليا الصين ،وذلك للدعاية لفيلمه الجديد “السمو”، وهو ينتمى لآفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه في المستقبل، حيث يقوم باحث في الذكاء الاصطناعي – يحاول أن يصبح خالدًا – برفع نفسه على أحد برامج الكومبيوتر المتقدمة.

> ويشارك جوني ديب البطولة كل من: مورجان فريمان وريبيكا هالاند وكيت مارا، والفيلم من إخراج واليفيستر.

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