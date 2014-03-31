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أبو الفتوح :23 ألف ناشط داخل السجون ..وتدخل الجيش في السياسة دفعني للتراجع عن الترشح

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أبو الفتوح :23 ألف ناشط داخل السجون ..وتدخل الجيش في السياسة دفعني للتراجع عن الترشح أبو الفتوح :23 ألف ناشط داخل السجون ..وتدخل الجيش في السياسة دفعني للتراجع عن الترشح

عبد المنعم أبو الفتوح

 

قال عبد المنعم أبو الفتوح ، رئيس  حزب القوية ، إنه تراجع عن خوض معركة الانتخابات الرئاسية ; نظراً للتدخل  الجيش في العملية السياسية ، ولازال يرفض تدخلهم ، مشيراً إلي أنه لم يكن مؤيداً لتمرد ولكنه كان من المطالبين باجراء انتخابات رئاسية مقبلة وطالب بأن برحل مرسي عبر الصندوق كما جاء به.

أكد أبو الفتوح في لقاء تليفزيوني علي قناة الحياة ، أن جبهة الانقاذ ارتكبت خطأ عندما تركت السلطة في البلاد للمؤسسة العسكرية.

وعلي صعيد آخر ، أضاف أن هناك أموال كبيرة صرفت للاعلان فقط عن ترشح وحباً للمؤسسة العسكرية أرفض أن يظهر عبدالفتاح السيسي ببدلة الجيش حينما أعلن الترشح ، لأن الجيش بذلك يعتبر حزباً مشاركاً في الأحداث السياسية.

أوضح “أبو الفتوح” ، مفهوم جمهورية الخوف قائلاً ، إن الأجهزة الأمنية تتعامل بقسوة مع النشطاء السياسيين وهناك 23 ألف ناشط سياسي \داخل السجون علي الرغم من نفي الداخلية لذلك إلا أنني أطالب بالرقم الحقيقي لأعداد المعتقلين في السجون بالإضافة إلي أن الداخلية تستغل الحبس الاحتياطي كبديل للاعتقال ، الأمر الذي سبق وحدث مع الناشط علاء عبد الفتاح ، وحبس 100 يوم .

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