شكوى لوزارة الصحة تتهم “إدارة الصيادلة” بتفعيل “سياسة دوائية” ضد المواطن المصري

تقدمت إحدى شركات الأدوية بشكوى رسمية لوزارة الصحة ، بعد منع اللجنة الفنية المشكلة من إدارة الصيادلة لعقار مسكن للآلم ومعالج لارتجاع المرئ والمعدة واعتباره لا يحتوي على أي مادة فعالة جديدة وأنه لا داع لتسجيل عقار جديد بهذه المادة لبيعه في الاسواق . رغم توصية اللجنة المتختصة بتسجيل الادوية – التابعة للصحة – باقرار العقار باعتباره يحتوي على مادة جديدة وفعالة تصب في صالح المريض المصري .

وقال أمير صالح – مقدم الشكوى لوزير الصحة الدكتور عادل العدوي – أن اللجنة الفنية أصدرت قرار معيب بعدم استقبال اي مستحضرات NSAID’S ابتداءاً من تاريخ اللجنة وعدم تطبيق صندوق المثائل علي هذه المجموعات الدوائية ، وفي حالة التقدم بمستحضر يحتوي علي مادة جديدة او شكل صيدلي جديد يتم تقديم طلب العرض علي اللجنة الفنية .

مضيفًا أنه تقدم بالتماس حيث ان المستحضر وهو Spedifen يحتوي علي مادة جديدة وشكل صيدلي جديد وله مميزات .

وتابع ” قرار اللجنة الفنية يخالف قرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2009 بشأن قواعد واجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية ، والسماح بتسجيل الشكل الصيدلي من كل مادة معالجة بعدد 12 مستحضر موزعين بين محلي ومستورد حيث ان المستحضر المذكور هو المنتج الوحيد المستورد كامل التصنيع الذي يقدم للتسجيل ( بلد المنشأ سويسرا ) وتظلمت من القرار السابق حيث ان هذا القرار يحرم المريض المصري من المركبات الجديدة ذات الفاعلية الاعلي والاثار العكسية الاقل وهذا ينطبق علي المنتج الخاص بي وما يترتب علي هذا القرار من توافر الدواء ووجوده بأسعار تنافسية ”

وأكد صالح أن قرار اللجنة الفنية بوزارة الصحة بمنع التصريح لأي مستحضر جديد يساعد علي احتكار سوق الدواء لعقارات مسكنة بعينها ومخففة للآلام المعدة ، وذلك بدعوى قواعد السياسة الدوائية . مشيرا إلى أنه تقدم بجميع المراجع والدراسات العلمية والابحاث الاكلينيكية لفائدة مادة العقار المستورد من سويسرا وسوف يتم بيعه بسعر متدنٍ جدا وفي متناول المواطن المصري للاستفادة منه في سوق الدواء .

وقال صالح أن لجنة الفارماكولوجي بوزارة الصحة في 23 يناير الماضي أوصت بالموافقة علي تسجيل المستحضر لما له من فوائد عديدة للمواطن المصري لانه الاسرع في التأثير والاقل في الاعراض الجانبية علي المعدة واقوي في الفاعلية ، إلا أن إدارة الصيادلة قررت عدم التصريح بالدواء للحفاظ على السياسات الدوائية بالسوق المصري رغم أن العقار المذكور سيباع بسعر متدنٍ جدا وسوف يوفر على المريض معاناة شراء أدوية المعدة والمسكنات باهظة الثمن كما أنه يفتح السوق أمام عقارات جديدة تمنع احتكار السوق لصالح شركات أدوية بعينها .