أمن مطروح يضبط 3 سيارات مسروقة من محافظة الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النجلية بمطروح والقوة المرافقة أثناء مرورهم الأمني بدائرة القسم من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة ميتسوبيشي لانسر نبيتي اللون موديل 1998 وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 13007 وموتور رقم 3803 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 1748 – س – هـ – ط ومبلغ بسرقتها ب قسم شرطة محرم بك بأمن الإسكندرية بتاريخ 14/9/2011عن بلاغ عماد عبد الله زعلول

وضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة سوزوكي فيتارا بيضاء اللون موديل 1989برفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 100504 وموتور رقم110566 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 5764 – س – ي – ط ومبلغ بسرقتها بقسم شرطة سيدي جابر بأمن الإسكندرية بتاريخ 31/7/2012عن بلاغ شريف محمد عباس |إسماعيل

كما تم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة ميتسوبيشي لانسر نبيتي اللون موديل2000 وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها 3 تحمل شاسيه رقم 25552 وموتور رقم8226 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 592- ف – ل – و ومبلغ بسرقتها بقسم ثاني المنتزه بأمن الإسكندرية بتاريخ 22/5/2012 عن بلاغ شادي محمد احمد

وجاري تكثيف الجهود لتحديد المتهمين وضبطهم