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الفضالى : حررنا اليوم 11 ألف و 700 توكيل للسيسى وغداً نستكمل الـ 25 ألف

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الفضالى : حررنا اليوم 11 ألف و 700 توكيل للسيسى وغداً نستكمل الـ 25 ألف الفضالى : حررنا اليوم 11 ألف و 700 توكيل للسيسى وغداً نستكمل الـ 25 ألف

أعلنت غرفة عمليات “تيار الاستقلال” عن تقدم اللجان الفرعية لتيار الاستقلال بالقاهرة و المحافظات فى تحرير التوكيلات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إذ بلغت نسبة التوكيلات التى حررها أعضاء حزاب “تيار الاستقلال” أعلى نسبة توكيلات فى القاهرة و المحافظات إذ تم حصر عدد التصديقات من خلال مندوبى التيار لدى مكاتب توثيق الشهر العقارى فى نهاية اليوم الأول و التى بلغ عددها 11 ألف و 703 توكيل معظمهم من محافظات القاهرة و الإسماعيلية والإسكندرية و سوهاج و المنوفية و الدقهلية و البحيرة و القليوبية و قنا و أسيوط و الجيزة ،وذلك بنسب متفاوتة بين بعض المحافظات.

و حصر تيار الاستقلال على الحصر النهائى لأعمال اللجان الفرعية أمام مكاتب التوثيق ،وقرر المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال استمرار اللجان الفرعية لحزاب التيار بالمحافظات فى توفير وسائل النقل من القرى و النجوع و الأماكن النائية إلى مقار مكاتب الشهر العقارى و استمرار إرشاد المواطنيين و تحفيزهم على الإسراع فى تحرير التوكيلات اللازمة لكى تستكمل غداً نسبة الـ 25 الف توكيل اللزمة لترشيح المشير السيسى.

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