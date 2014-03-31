وزير الأوقاف: «الجزيرة مباشر مصر» ترعى المنظمات الإرهابية

طالب محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بوضع قناة «الجزيرة مباشر مصر» علي قائمة المنظمات الراعية للإرهاب، نظرًا لما تقوم به القناة من رعاية للجماعات المصنفة بأنها جماعات إرهابية، وبث خطاب التحريض على العنف، واهانة لبعض المؤسسات المصرية العريقة، وآخرها مؤسسة القضاء، على حد قوله.

وأشار «جمعة» في بيان له، الاثنين، إلى قول إحدى المذيعات بالقناة في تقرير لها في برنامج «المشهد المصري» في 28 مارس: «القضاة ثلاثة، قاضٍ في الجنة وقاضيان في مصر»، معتبراً ذلك إهانة بالغة.

وأضاف: «هناك تدخل سافر ووقح في شؤوننا الداخلية، في الوقت الذي لا يجرؤ أحد منهم أن يهمس ببنت شفة تجاه السياسات القطرية الخاطئة، أو تجاه سيدتهم إسرائيل».