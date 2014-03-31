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محافظ القليوبية: لا نية للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

  • مصر
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قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إنه لا نية للتصالح في مخالفات البناء والمعتدين على الأرضي الزراعية نهائيًا تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف «عبدالظاهر» خلال جولته التفقدية لمنطقة «الأبراج» المخالفة بكورنيش النيل ببنها، الإثنين، أن سداد قيمة الغرامة لا يعني موافقة المحليات على توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بعدم السماح بتركيب أي عدادات كودية للمنازل والعقارات المخالفة، خاصة وأن معظم أصحاب هذه المنازل يستغلون السماح لهم بتوصيل الكهرباء لاتخاذها ذريعة بأحقية البناء المخالف على الأراضي الزراعية والحصول على أحكام قضائية بذلك.

وأعلن المحافظ استمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة بالعاصمة بنها والتعديات على الأرض الزراعية على جانبي الطريق الزراعي السريع، مؤكدًا أنه تم تنفيذ نحو 4 آلاف قرار إزالة في أكبر حملة شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية، ونجحت في استرداد أكثر من 700 فدان زراعي.

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