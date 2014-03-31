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إصابة دييجو كوستا وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة

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إصابة دييجو كوستا وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة إصابة دييجو كوستا وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة

مدريد، (إفي): اضطر نجم هجوم أتلتيكو مدريد، دييجو كوستا، للانسحاب من مران الفريق اليوم بملعب كامب نو استعدادا لمواجهة برشلونة غدا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للإصابة.

ولم يكمل دييجو كوستا عشر دقائق من المران متأثرا بإصابته بكدمة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مباراة أثلتيك بلباو السبت الماضي والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين لواحد ليواصلوا تصدر الليجا.

وقال مدرب الفريق المدريدي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، في تصريحات للتلفزيون الإسباني عقب المران "في البداية نزل للمشاركة في المران، لكنه انسحب بعد عشر دقائق. أرى من الصعب أن يشارك غدا (ضمن التشكيل الأساسي أمام برشلونة)".

وأشار المدرب إلى أنه سيتحدث مع اللاعب ومع الطبيب هذا المساء، وأنه سيعود لتقييم حالته غدا قبل أن يقرر إشراكه من عدمه.

وأضاف في تصريحاته للتلفزيون الإسباني "علينا الانتظار إلى الغد لنقرر ماذا سنفعل".

يذكر أن أتلتيكو يسعى لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1974.

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