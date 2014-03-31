أودينيزي يواصل استفاقته ويهزم كاتانيا بهدف لدي ناتالي

روما، (إفي): حصد أودينيزي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره للابتعاد عن قاع الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الليلة بهدف نظيف على ضيفه كاتانيا ضمن الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وواصل أودينيزي استفاقته في الكالتشو بعدما حصد النقطة السابعة في آخر ثلاث مباريات، بهدف من رأسية أنطونيو دي ناتالي (ق68).

وبهذا الانتصار يرفع أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة محتلا المركز الرابع عشر، ليواصل الابتعاد بـ14 نقطة عن مراكز القاع.

بدوره تجمد رصيد كاتانيا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير، ليظهر في الأفق كمرشح أول للهبوط لدوري القسم الثاني.