صدام محلي ورغبة في الانتقام وصراع الهيمنة في ربع نهائي دوري الأبطال

مدريد، (إفي): تنطلق غدا مباريات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث المتعة والندية وقمة الإثارة بين أفضل فرق القارة العجوز التي تتنافس للوصول للمربع الذهبي ومن ثمّ النهائي الذي ستستضيفه لشبونة.

وسيستضيف برشلونة الإسباني الثلاثاء مواطنه أتلتيكو مدريد، بينما سيخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي تحديا كبيرا أمام المرشح بقوة للقب للعام الثاني على التوالي، بايرن ميونخ الألماني.

فيما سيسعى ريال مدريد الإسباني الأربعاء للانتقام أمام منافسه بروسيا دورتموند الألماني، ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي في مباراة تكسير العظام.

وستنتقل الإثارة التي تعيشها الليجا إلى أوروبا بمواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة وأتلتيكو، فالبرسا أحيا أماله بشكل كبير في الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي بعدما هزم ريال مدريد في كلاسيكو سانتياجو برنابيو 4-3 ليقلص الفارق مع الروخيبلانكوس المتصدرين للجدول بفارق نقطة، ويرغب في توسيع حضوره بالمربع الذهبي للتشامبيونز للمرة السابعة.

أما أتلتيكو فيرغب في مواصلة أرقامه هذا العام، ففريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لم يلعب في ربع نهائي البطولة الأوروبية منذ 1997 ، ويأمل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1974 ، عندما وصل النهائي وخسره أمام بايرن ميونخ.

كما سيستقبل مانشستر يونايتد حامل اللقب بايرن، الذي ضمن حسابيا التتويج للعام الثاني على التوالي بلقب البوندسليجا، في تحد بالنسبة للفريق الإنجليزي، بعدما أصبحت التشامبيونز البطولة الوحيدة التي بإمكانه حصد لقبها هذا الموسم، رغم صعوبة المهمة.

وتغيرت الأمور كثيرا منذ 1999، عندما نجح يونايتد بقيادة مدربه الاسطوري السابق سير أليكس فيرجسون في الإطاحة بالفريق البافاري في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية، حيث يعاني الفريق مع مدربه الحالي ديفيد مويس، ويحتل الترتيب السابع في البريميير ليج.

لكن الآن يبدو أن لا أحد يستطيع إيقاف فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي تعادل السبت على ملعبه أمام هوفنهايم 3-3 بعدما ضمن اللقب وللمرة الأولى بعد 19 انتصارا متتاليا في البطولة المحلية، كما فقد لاعبه تياجو ألكانتارا للإصابة، وعلى النقيض فقد استفاق "الشياطين الحمر" وسحقوا أستون فيلا في آخر مبارياتهم 4-1.

فيما ستكون مباراة الريال أمام دورتموند فرصة للانتقام من الفريق الألماني وصيف البطولة والذي حرم النادي الملكي من التأهل للنهائي الموسم الماضي.

ولايزال يحتفظ فريق المدرب يورجن كلوب بالمركز الثاني في جدول البوندسليجا، وقد فاز في آخر مبارياته بصعوبة على مضيفه شتوتجارت 3-2 قبل الأخير في لقاء شهد تسجيل الالعب ماركو رويس لهاتريك.

وسيزور وصيف التشامبيونز ملعب الريال بدون نجم هجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المعاقب. بعدها ستحسم الجولة في دورتموند أمام النادي الملكي الذي تعرض بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للخسارة الثانية أمام برشلونة هذا الموسم في الليجا، وتبعها سقوط جديد أمام إشبيلية ليخسر صدارة الليجا.

وسيزور تشيلسي مضيفه باريس سان جيرمان، وسبق لمدرب "البلوز" جوزيه مورينيو أن تفوق على الـ(بي اس جي) في أولى مواسمه مع الفريق الإنجليزي، ويرغب بالتأكيد في العودة للتفوق عليه وإزالة الشكوك حول أداء الفريق بعد خسارته المفاجئة الأخيرة أمام كريستال بالاس بهدف في البريميير ليج ليفقد الصدارة لليفربول.

ويسعى مورينيو للصعود لنصف النهائي الأوروبي من جديد بعدما سبق وفعل مع ريال مدريد خلال المواسم الثلاثة الماضية.

بدوره يأمل باريس سان جيرمان المنفرد بصدارة الليج آ، والذي فاز الجمعة على نيس بهدف، في التأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بقيادة نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.