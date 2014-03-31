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فيديو .. قصة إثارة نهائي دوري الأبطال 1999 بين بايرن ومانشستر يونايتد

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فيديو .. قصة إثارة نهائي دوري الأبطال 1999 بين بايرن ومانشستر يونايتد فيديو .. قصة إثارة نهائي دوري الأبطال 1999 بين بايرن ومانشستر يونايتد

يظل نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 عالقا في أذهان عشاق الكرة وخاصة مشجعي مانشستر يونايتد الذين شاهدوا فريقهم يحقق إنجاز الفوز في اللحظات الأخيرة وانتزاع الكأس من أيدي بايرن ميونيخ.

تتجدد ذكريات هذا اللقاء المثير حين يحل بايرن يوم الثلاثاء ضيفا على يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فقد احتضن ملعب كامب نو معقل برشلونة هذا النهائي التاريخي بحضور أكثر من 90 ألف متفرج وأداره تحكيميا الإيطالي بيار لويجي كولينا.

ضرب بايرن مبكرا وافتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بواسطة ماريو باسلر من ركلة حرة من مسافة بعيدة سكنت شباك بيتر شمايكل.

سيطر الشياطين الحمر على اللقاء بعد هذا الهدف المباغت دون تشكيل خطورة تذكر.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، دفع السير أليكس فيرجسون المدير الفني ليونايتد وقتها بالنروجي أوليه جونار سولسكاير.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع وحين كان لاعبو بايرن يستعدون للتتويج باللقب، حدث ما لم يكن بالحسبان، عندما حصل مانشستر على ضربة ركنية دافيد نفذها بيكام وصلت إلى دوايت يورك، فحولها الأخير إلى الخلف لتصل إلى رايان جيجز الذي فشل في التسديد بقوة فوصلت الكرة إلى تيدي شيرينجام الذي سددها في المرمى بنجاح.

وسط الاحباط الألماني نفذ بيكام ركنية أخرى حول شيرينجام الكرة برأسه إلى سولسكاير الذي هز بها شباك العملاق أوليفر كان وسط ذهول الألمان، ليتوج فريقه بأكثر الألقاب إثارة.


>Manchester United vs Bayern Munich - 1999... by panda516

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فيديو اليوم السابع

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