سيميوني: سنواجه برشلونة في أفضل حالاته

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، أن فريقه سيواجه مواطنه برشلونة في أفضل حالاته، غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سيميوني في مؤتمر صحفي بملعب كامب نو "مباراة الغد ستكون الأكثر تعقيدا بين جميع اللقاءات التي خضناها أمام برشلونة، فسنواجههم في أفضل حالة لهم، وسيسعون لحسم مهمة التأهل هنا وقبل الإياب".

وتوقع المدير الفني الأرجنتيني أن تكون المباراة مختلفة عن المواجهات الثلاثة بين الفريقين الموسم الجاري والتي انتهت جميعها بالتعادل، ولكنه أعرب عن ثقته في لاعبيه وتطورهم الذي يزداد يوما بعد الآخر.

وأشار مدرب أتلتيكو إلى أن كل فريق له طريقة لعب تميزه موضحا "هم (برشلونة) يعتمدون على الاستحواذ على الكرة، ولكننا نعتمد أكثر على المساحات".

وامتدح المدرب نجمي الفريقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي ودييجو كوستا، الذي لم يكمل مران اليوم لكدمة في الركبة اليسرى، قائلا "أرى أنهما يمران بفترة رائعة حاليا".

كما أشاد سيميوني بما يقدمه مواطنه خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة، قائلا إنه تكيف مع الفريق بشكل سريع للغاية في أول مواسمه معه، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك مدرب أرجنتيني في نصف نهائي دوري الأبطال، وهو أمر جيد للكرة الأرجنتينية.