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بالصور.. فنانو مصر يشاركون أقباط المهجر إحياء ذكرى وفاة البابا شنودة

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انطلقت منذ قليل فعاليات أكبر أوبريت عالمى قبطى بالمهجر بعنوان " وطن تعيش فينا" تحت رعاية الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية المصرية بهولندا وبلجيكا بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.

وشارك لأول مرة كل من هالة صدقى، وحنان مطاوع، وشهيرة، ولطفى لبيب، ومحمود ياسين، وإلهام شاهين، وإيهاب توفيق، ومى كساب، وشذى، وسهير المرشدى، وعمرو محمود ياسين والمخرج المصرى أسامة عشم.

وبدأ الاحتفال بعرض أول أوبريت بمقر المركز الثقافى القبطى بمدينة أمستردام العاصمة الهولندية "مصر فوق كل المحن" وعرض أوبريت العام الماضى "مصر وطن بيعيش جوانا" بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية السابق فى رسالة حب وتوصيلها للعالم أجمع بأن مصر تعيش بحب أبناء شعبها الأصيل.

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