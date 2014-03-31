حملة المحليات بالفيوم تنعي “شهيد الجيش بالإسماعيلية”

نعت حملة “المحليات للشباب” بمحافظة الفيوم، شهيد القوات المسلحة العقيد “محمد أحمد عبدالسلام”، الذي استشهد على أيدي مسلحين ملثمين بالكيلو 44 بطريق (القاهرة- الإسماعيلية) مساء أمس.

وأكدت الحملة أنه شهيد الواجب الوطني وعلى الدولة رعاية أسرته وأبنائه.

وحملت الحملة مسؤولية هذا الحادث الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها من قوى الإرهاب، التي تستهدف المواطنين ورجال الجيش والشرطة لموقفهما من مساندة ثورة 30 يونيو.

وطالبت الحملة، أجهزة الدولة بالضرب بيد من حديد على الإرهاب ، وتحقيق العدالة السريعة وتقديم كل من يتهم في عمل إرهابي إلى القضاء المصري لينال عقابه سريعاً وطبقاً للقانون، وتؤكد الحملة على أن بطء محاسبة الإرهابين منحهم الفرصة لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد الشعب المصري.