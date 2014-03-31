بالفيديو .. تكريم 55 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات بقصر ثقافة الفيوم

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة لاَيات من الذكر الحكيم ثم تلا ذلك كلمة منسق حملة مستقبل وطن بالفيوم شكر فيها الحضور واثني علي دور محافظ الفيوم في رعاية الشباب والاهتمام باَسر الشهداء من الجيش والشرطة كما اثني علي الدور الكبير الذي يلعبة الجيش في حماية الوطن وكذا دور الشرطة المصرية في المحافظة علي استتباب الامن وبذل الغالي والنفيس في حماية المواطنين وتقديم الشهداء الابرار والتي روت دمائهم ارض هذا الوطن الغالي في سبيل حمايتة والذود عنه ضد اي معتدي من الخارج او الداخل.

وقال محافظ الفيوم في كلمتة التي ألقاها أمام الحضور ان دماء الشهداء الابرار من الجيش والشرطة المصرية الذكية لن تضيع هباء حيث انها تروي شجرة الحرية للوطن وانه سعيد بتكريم اسر الشهداء والامهات المثاليات ويشكر كل من ساعد في هذا التكريم ، كما يقدر المجهود المبذول من قوات الجيش والشرطة في حفظ الامن وسلامة المواطنين معتبرا انهم حماة مصر واساس رفعة الوطن الحبيب ، واثني علي بذلهم كل عزيز بما في ذلك حياتهم في حماية مقدرات الثورة ومستقبل هذا الوطن.

وفي نهاية الحفل قام محافظ الفيوم بتسليم الهدايا التذكارية وشهادات التكريم علي اسر شهداء الجيش والشرطة الابرار والامهات المثاليات متمنيا ان تظل مصر امنة مطمئنة علي مر العصور.