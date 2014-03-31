إزالة 32 كافيتيريا ومبانى مخالفة بالعريش

أكد المهندس محمد البيك، رئيس مركز ومدينة العريش، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت حملة مكثفة، بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة الإشغالات على كورنيش العريش، بحضور اللواء فؤاد طلبة، نائب مدير أمن شمال سيناء، واللواء مختار السنباري، مساعد مدير الأمن ومدير الإدارة الهندسية والإشغالات وتحسين البيئة بمجلس المدينة.

وأضاف البيك، أنه تم تنفيذ 32 قرار إزالة من منطقة غرناطة وحتى ميدان النافوررة على ساحل مدينة العريش للكافيتيريات والمباني والأسوار والأكشاك المخالفة، مشيراً إلى أن هناك تعليمات وتوجيهات من محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، بإزالة المخالفات المتواجدة بمختلف أحياء ومناطق مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.