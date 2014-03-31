3000 توكيل للسيسى و200 لصباحى فى أول يوم بالمنوفية

قال محمد السرسى المنسق العام لحملة “السيسى رئيسى” بالمنوفية أنه تم جمع 3 الالاف توكيل رئاسى بمحافظة المنوفية للمشير عبد الفتاح السيسى بمحافظة المنوفية اليوم الأثنين أول ايام قبول توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أنه تم جمع 550 توكيل بمدينة شبين الكوم ومنوف 292 توكيل وبركة السبع 297 توكيل واشمون 389 توكيل وقويسنا 412 توكيل وتلا 268 توكيل والشهداء 260 توكيل ؛ متوقعا أن يصل عدد التوكيلات بمحافظة المنوفية الى مليون ونصف توكيل لدعم المشير السيسى رئيسا لمصر

وفى نفس السياق قال أحمد درويش منسق جمع التوكيلات بحملة المرشح حمدين صباحى إنه تم جمع نحو 200 توكيل لمرشحهم بمراكز محافظة المنوفية اليوم الاثنين فى اول يوم لجمع التوكيلات لمرشحى الرئاسة بمكاتب الشهر العقارى .

وأضاف أنهم واجهوا عدة صعوبات بمقار الشهر العقارى من انقطاع التيار الكهربائى لعدة ساعات وانصراف الموظفين قبل موعدهم بعد انقطاع الكهرباء .