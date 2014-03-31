كيري يعود إلى الشرق الأوسط لدفع محادثات السلام المتعثرة

غير وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، جدول مواعيد سفره للمرة الثانية خلال أسبوع ليعود إلى الشرق الأوسط يوم الإثنين في محاولة لإنقاذ محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويقف طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس صراحة بإسرائيل دولة يهودية حجر عثرة في طريق المفاوضات. ويرفض عباس هذا الطلب.

ولم يدل كيري بأي تصريحات لدى وصوله إلى مطار بن جوريون في تل أبيب. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق يوم الإثنين مع نتنياهو وعباس كل على حدة.

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن من الممكن الافراج عن جاسوس كان يعمل لحساب إسرائيل ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة ومجموعات من السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة يجري الإعداد لها لإنقاذ محادثات السلام.

وواجهت المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية أزمة في مطلع الأسبوع عندما لم تلتزم إسرائيل بالافراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين في الموعد المقرر لذلك. وتقول إسرائيل إنها تسعى للحصول على التزام فلسطيني بمواصلة المفاوضات إلى ما بعد موعد نهائي يحل في نهاية ابريل نيسان.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “بعد مشاورات مع فريقه قرر الوزير كيري أن العودة إلى المنطقة ستكون بناءة.”

وقطع كيري زيارة إلى روما الأسبوع الماضي للسفر إلى عمان لإجراء محادثات مع عباس ومحاولة اقناعه بتمديد المحادثات إلى ما بعد مهلة 29 ابريل نيسان ولحث إسرائيل على الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

لكن عودة كيري إلى المنطقة إما تشير إلى اعتقاده بوجود فرصة لإنقاذ المحادثات ربما بالحصول على التزام من الجانبين بتمديدها أو لتوجيه رسالة مفادها أن صبر الولايات المتحدة له نهاية.