صفحة السيسي على “فيس بوك” تضرب الرقم القياسي وتحقق 28 ألف متابع خلال ساعة

ضربت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي وحققت ما يزيد عن 28 ألف متابع خلال ساعة فقط من تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” بواقع أكثر من 5 ألاف لايك وذلك في غضون الدقائق الأولي..أي حوالي 500 متابع للصفحة خلال الدقيقة الواحدة .

يُذكر أن السيسي قد أعلن ترشحه بشكل رسمي الثلاثاء الماضي في بيان رسمي بعد أن تقدم باستقالته من منصب وزير الدفاع .

هذا وقد أطلقت الحملةالانتخابية للسيسي الموقع الرسمي للحملة في وقت سابق www.sisi2014.com