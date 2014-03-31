بالصور .. وفد سياسي وأكاديمي ايرلندي يزور جامعة النهضة

دعا الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة، وفدا من إيرلندا الشمالية يمثل بعض السياسيين والأكاديميين والخبراء في مجالات السياسة الدولية، وذلك لزيارة جامعة النهضة، للوقوف على الحالة الأمنية والاستقرار السياسي في مصر بعد 30 يونيه، وقد وصل الوفد الايرلندى برئاسة هون جيفري دونالد ديسون – عضو بالبرلمان، و كنلك سلى دونالد ديسون – مدير معهد كوزواي الدولي و أستيفين رايت – رئيس مجموعة الاتصال الأوربية والسيدة إيفا جورسمن – مديرة وكالة الخدمات المتعددة

وقام الوفد، بزيارة الجامعة، وتقديم محاضرة عامة عن أفاق التعاون بين جامعة النهضة والجامعات الايرلندية وتم عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور صديق عفيفي وبحضور عمداء كليات الصيدلة – طب الفم والأسنان -الهندسة والتسويق والإعلام – علوم الحاسب و بحضور الدكتور محمد عويس – مستشار الجامعة للعلاقات الخارجية والسيدة عفاف على – رئيس الجالية المصرية بإيرلندا الشمالية.

وقال الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة، إن الوفد الأيرلندى عبر خلال وجوده على مدى اسبوع فى مصر عن دهشته الشديدة من التقارير غيرالدقيقة التى يشاهدونها فى بريطانيا خاصة واوروبا عامة حول الوضع فى مصر، ووصفوا تلك التقارير بالكاذبة حيث تصور مصر وكأنها فى ساحة حرب، واننا فى نهاية الاسبوع الذى تواجدنا خلاله فى مصر لم نشاهد حالة عنف واحدة ونحن نعرض مساعدتنا لابراز الصورة الحقيقية لمصر فى الاعلام البريطانى خاصة والاعلام الاوروبى عامة حيث سوف ننقل ما شاهدناه بالفعل

وخلال زيارة الوفد الايرلندى، تم مناقشة البرامج التعليمية والأنشطة الأكاديمية بين جامعة النهضة والجامعات الايرلندية، كما تم الاتفاق على أن تقوم جامعة النهضة بفتح فرع لمركز الديمقراطية وبناء السلام المجتمعي في مصر بدعم من جامعتى إكسفورد وهارفرد و تم الاتفاق على أن تنظم جامعة النهضة مؤتمرا بعنوان الحوار المصري الايرلندي نحو الديمقراطية وبناء السلام المجتمعي في مصر قريباً كما تم الاتفاق أيضاً على أن ترعى جامعة النهضة دورة تدريبية للأمن و الأكاديمية الشرطية .

الجدير بالذكر، أن الوفد الايرلندي بمستوى جامعة النهضة، مؤكدين على أنها لا تقل عن مستوى الجامعات العالمية .