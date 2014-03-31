اتحاد الكرة يكرم حسن شحاتة وسط حضور كبير

قام اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام بتكريم حسن شحاتة المدرب الأسبق لمنتخب مصر يوم الاثنين لحصوله على لقب شخصية العام في أفريقيا.

وتم توجيه الدعوة إلى رؤساء الأندية على رأسهم الأهلي والزمالك، لحضور حفل التكريم، فحضر مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي.

وحضر الحفل كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وكامل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفاروق جعفر المدير الفني للاتحاد والجهاز الفنى للمنتخب المصري وسمير زاهر الرئيس السابق للاتحاد.

يذكر أن شحاتة قاد منتخب مصر في أزهى فتراته منذ نهاية 2004 حتى 2011، والتي حصد خلالها لقب كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010.